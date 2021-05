USR-istul Trifan preia abordarea Robu: „Motto-ul meu personal este câinii latră, caravana merge” Intrebat despre relația tensionata din cadrul alianței PNL-USR PLUS, senatorul de Timiș Raoul Trifan de la USR PLUS a declarat, miercuri seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE: „Nu cred ca la final de mandat aceste dezbateri mai mult sau mai puțin aprinse sunt importante. Eu cred ca la final oamenii ne vor evalua strict […] Articolul USR-istul Trifan preia abordarea Robu: „Motto-ul meu personal este cainii latra, caravana merge” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de automobile vor putea incheia asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) doar pe șase luni sau pe un an. Masura este prevazuta intr-un proiect de normativ, lansat in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor, prin care se urmarește „eliminarea riscului ca asigurații RCA sa…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia imaginilor care surprind atacului de ieri, din apropierea Garii de Nord din Timișoara, in urma caruia un afgan a murit, iar un altul a fost ranit. In imagini se vede cum victimele impreuna cu un al treilea barbat merg pe trotuarul de pe platforma Nokia, iar din fața…

- O chitanța pe minut. Chiar daca erau cozi la Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara, angajații de la ghișee s-au mișcat destul de repede, conform directorului instituției. Adrian Bodo a declarat pentru PRESSALERT.ro ca datorita bonificației de 10 procente acordata la plata impozitelor pe cladiri…

- Principala cauza a prezenței cainilor fara stapan pe strazile orașului Bacau o constituie inmulțirea necontrolata a patrupedelor din gospodarii și din curțile societaților comerciale. Puțini cunosc faptul ca exemplarele fara valoare chinologica (cainii fara pedigree) sunt excluse de la reproducție.…

- Viceprimarul Ruben Lațcau, insarcinat de primarul Dominic Fritz cu descurcarea ițelor Colterm, a dezvaluit la PRESSALERT LIVE o parte dintre problemele descoperite la societatea de termoficare. Printre acestea, și aceea a unor cantitați semnificative de agent termic livrat, dar pentru care nu s-au emis…

- ■ aproape jumatate din recutarile de personal ar putea avea loc in Piatra Neamt si comunele limitrofe ■ dintre cei cu studii superioare, pe piata muncii cele mai multe oferte sint pentru ingineri ■ La jumatatea lui Martisor, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt anunta ca in judet…

- PROTECTIA CIVILA este numita si ARMA VIETII sau ARMA CELOR FARA APARARE, iar in Romania este sarbatorita in fiecare an la 28 februarie. Motto-ul ”CU VIATA MEA APAR VIATA” este deviza onorata, care i-a insuflețit pe specialiștii protecției civile in misiunile dificile executate pentru salvarea vieții…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, vineri, ca personal considera ca nu exista vreun impediment in ceea ce priveste redeschiderea stadioanelor, insa la capacitate redusa, informeaza News.ro.„Eu personal nu cred ca exista absolut niciun impediment sa redeschidem stadioanele la capacitate…