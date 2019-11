Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de a avea candidați comuni se referea la orașele […] Articolul USR-istul Fritz: ”Actualul primar a fost candidatul comun PSD + PNL in 2012. Inca nu s-a creat universul paralel in care ar primi susținerea noastra” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .