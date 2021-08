Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte PSD, comenteaza ironic afirmația lui Dacian Cioloș, potrivit careia USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. „Adezivul lipește orice și mai ales parțile interesate de ciolan. De asemenea, produsul elimina și greața și repulsia fața…

- „Adezivul «Ciolanu»...Adezivul «Ciolanu» lipește orice și mai ales parțile interesate de ciolan. De asemenea, produsul elimina și greața și repulsia fața de «problemele penale». S-au constatat și efecte de amnezie temporara sau selectiva…Declarația domnului Cioloș: «Problemele interne ale PNL nu țin…

- Fostul premier Mihai Tudose critica membrii USR PLUS pentru sustinerea Guvernului condus de Florin Citu, dupa ce Dacian Ciolos a declarat referitor la scandalul izbucnic in jurul premierului ca sunt probleme „personale”, ce trebuie rezolvate personal si ca problemele PNL nu tin de partidul sau.

- Dacian Ciolos, liderul PLUS, a declarat ca USR PLUS va ramane la guvernare, atata timp cat se vor face reforme. Acesta a precizat ca ”problemele interne ale PNL” nu țin de ei, facand referire la cele doua dosare ale lui Florin Cițu.

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte PSD, da replica pentru USR-PLUS, dupa ce Dacian Cioloș a declarat public ca problemele interne ale PNL nu țin de ei, facand referire la cele doua dosare ieșite la iveala din trecutul premierul

- Fostul premier Mihai Tudose critica USR PLUS dupa ce Dacian Cioloș a spus ca deși trecutul premierului afecteaza credibilitatea Guvernului, totuși formațiunea nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. Pe logica lui Cioloș, spune Tudose, premier putea sa fie și Al Capone. „Adezivul…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, critica, luni, in termeni duri, intr-o postare pe Facebook, lipsa de reacție a liderilor USR – PLUS in scandalul legat de dosarele din SUA ale premierului Florin Cițu. Reacția lui Tudose vine la scurt timp dupa ce liderul USR-PLUS Dacian Cioloș a spus,…

- Dacian Cioloș a vorbit marți seara la Digi24 despre scandalul dintre Florin Cițu și Catalin Dula cu privire la demiterea directorului de la CFR Ovidiu Vizante. Cioloș spune ca nu este un „scandal” și ca deși a fost o „exprimare nefericita, nepotrivita”, ca sa dai un om afara „trebuie sa ții seama de…