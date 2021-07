Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea Spitalului Municipal din Timișoara, „Odobescu”, așa cum o știe toata lumea, se va muta intr-o cladire noua, moderna, insa abia peste cațiva ani. Terenul pe care se va ridica se afla pe strada Macilor, in spatele Liceului UCECOM de pe Calea Bogdaneștilor. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, vineri, la Timisoara, ca este "enervant" ca ministrii de la USR PLUS sa fie "sac de box" in campania interna a PNL si ca, in 28 august, la nivelul acestei formatiuni politice va avea loc o sedinta in care se va discuta despre…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, este așteptat vineri, 23 iulie, la Timișoara. Se va intalni cu primarul Dominic Fritz, cu viceprimarul Ruben Lațcau și cu vicepreședintele CJ Timiș Cristian Moș, cu care va merge impreuna pe șantiere. Va anunța și proiectele finanțabile…

- Social-democrații au depus, miercuri, 9 iunie, la Parlament, moțiunea simpla vizandu-l pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Un anunț in acest sens a venit chiar de la tribuna Parlamentului, din partea liderului deputaților PSD, Alfred Simonis. ”Va inaintam motiunea simpla intitulata ‘Cristian…

- Așa a declarat in aceasta dimineata la Radio Romania Actualitati, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Vor exista insa unele ajustari, care sunt necesare pentru atragerea banilor de la Uniunea Europeana, a mentionat demnitarul in rubrica Apel Matinal. PNRR a fost depus oficial…

- Social-democratii ii reproseaza demnitarului modul in care a intocmit Planul National de Redresare si Rezilienta. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu: Domnul Ghinea, la fonduri europene, ne-a deranjat programul cu motiunea de cenzura. O sa depunem intai motiune simpla impotriva domnului Ghinea si pe urma…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…