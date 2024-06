USR își votează viitorul președinte. Cine sunt candidații care s-au retras în ultimul moment din cursă Votul pentru alegerea noului președinte al USR, proces care va dura doua zile și care ar putea fi urmat de un tur doi, a inceput astazi. Pe langa liderul de partid, la Congresul USR va fi votat și noul Birou Național, organism care poate bloca deciziile presedintelui. Votul se desfașoara online, la proces participand toți […] The post USR iși voteaza viitorul președinte. Cine sunt candidații care s-au retras in ultimul moment din cursa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

