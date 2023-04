USR își joacă și el rolul în filmul pensiilor speciale Proiectul pensiilor speciale este un cartof fierbinte pentru tot spectrul politic. Guvernul actual vrea sa amane in iunie tranșarea pensiilor speciale. Astfel, ei lasa luarea unei decizii dupa rocada de la sfarșitul lui mai. USR se face și el ca vrea desființarea pensiilor speciale, in condițiile in care atunci cand era la guvernare a avut o serie de demnitari care beneficiau de acest avantaj. Declarativ, tot politicul ar vrea sa se schimbe ceva, dar nimeni nu-și asuma un vot decisiv. In același timp, PNRR-ul negociat stramb, tot de USR, fara alte consultari, da mari batai de cap guvernanților.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

