Stiri pe aceeasi tema

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- USR isi alege astazi noua conducere a partidului, dar si candidatul la prezidentiale. Delegații USR se reunesc, la București, pentru Congersul partidului unde iși vor alege noua conducere a Biroului Național, dupa ce Elena Lasconi a fost aleasa in aceasta saptamana președintele USR. Miza Congresului…

- Astazi, Uniunea Salvați Romania (USR) organizeaza un congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi aleși membrii Biroului Național și candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Evenimentul, care va incepe la ora 10:00, va avea loc in prezența a 600 de delegați din intreaga țara. Comisia Electorala…

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- USR organizeaza azi un congres extraordinar, in care vor fi alesi membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale, competiție in care s-au inscris trei persoane: Elena Lasconi, Dumitru Stanca și Octavian Berceanu.

- Delegații USR se reunesc, sambata, la București, pentru Congersul partidului unde iși vor alege noua conducere a Biroului Național, dupa ce Elena Lasconi a fost aleasa in aceasta saptamana președintele USR. Miza Congresului este una uriașa, Biroul Naționa

- USR organizeaza, sambata, un congres extraordinar in care vor fi alesi membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale, informeaza AGERPRES.La congres, care va incepe la ora 10,00, sunt asteptati 600 de delegati.

- Elena Lasconi pare ca s-a razgandit dupa ce in urma cu ceva timp a starnit un val de revolta anunțand ca a votat la referendumul pentru familie. Acum, Primarița din Campulung Muscel spune ca, daca va ajunge sa conduca Uniunea Salvați Romania, va primi pe absolut toata lumea in partid."Nu am sa candidez…