- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat ca iși va preda mandatul pe 28 iunie, cand Uniunea Salvați Romania va avea un nou președinte și a facut precizari despre ce urmeaza in partid, dupa eșecul inregistrat la alegerile din 9 iunie.

- Acest material a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați Romania (parte a alianței electorale „Alianța Dreapta Unita USR-PMP”) și realizat de operatorul economic SC ZTV SRL intr-un tiraj de 1 exemplar. Cod unic de identificare: 21240009 Acest articol Catalin Drula și Eugen Tomac, președinții USR și…

- In competiția electorala din 9 iunie 2024 pentru Consiliul Local și Primaria Lugoj s-au inscris și candidații Alianței Drepta Unita, formata din Uniunea Salvați Romania, Partidul Mișcarea Populara și Forța Dreptei. Pentru funcția de primar al municipiului Lugoj va candidat medicul Erwin Floroni,…

- Filiala judeteana Salaj a PNL si-a lansat, vineri, la Sala Sporturilor din Zalau, candidatii la alegerile locale. La eveniment au participat presedintele PNL, Nicolae Ciuca, secretarul general, Lucian Bode și europarlamentarul Daniel Buda. Filiala PNL din Salaj și-a prezentat, vineri seara, candidații…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a dat detalii despre deciziile coaliției in ceea ce privește candidații la presedintiile Consiliilor judetene Satu Mare si Mures. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a adus in atenția publicului detalii despre deciziile luate in cadrul coaliției…

- Liderii Aliantei Dreapta Unita, Catalin Drula (USR), Eugen Tomac (PMP) si Ludovic Orban (Forța Dreptei), au organizat o conferinta de presa la Cluj-Napoca, in care au fost prezentati candidatii Alianței la primaria municipiului Cluj-Napoca si la presedintia Consiliului Judetean, Viorel Baltarețu, respectiv…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Fiica fostului miliardar Irinel Columbeanu, Irinuca, a devenit o adevarata domnisoara. Plecata de ani buni in SUA, la mama sa, Monica Gabor, Irinuca a suferit o transformare radicala la 16 ani. Recent, ea a aparut in presa locala din Malibu, alaturi de alți trei colegi din cadrul Malibu High School,…