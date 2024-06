Stiri pe aceeasi tema

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania participa sambata, 29 iunie, la o noua runda de alegeri. Dupa ce in aceasta saptamana au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, ca președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi pentru componența Biroului Național, precum și pentru…

- USR isi alege astazi noua conducere a partidului, dar si candidatul la prezidentiale. Delegații USR se reunesc, la București, pentru Congersul partidului unde iși vor alege noua conducere a Biroului Național, dupa ce Elena Lasconi a fost aleasa in aceasta saptamana președintele USR. Miza Congresului…

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la Sambata de Sus ca el nu va candida la prezidențiale daca data acestor alegeri va fi mutata din septembrie in decembrie, așa cum au sugerat liderii PNL in ultimele zile. El a spus ca nu va fi de acord cu mutarea alegerilor prezidențiale din septembrie in…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, vineri, inainte de sedinta conducerii partidului de la Sambata de Sus din judetul Brasov, ca PSD va avea candidat la functia prezidentiala, un membru al PSD. „Parerea mea, parerea multor colegi cu care stau de vorba, adica nu eu singur spun lucrul…

- Elena Lasconi considera ca Nicușor Dan este alegerea ideala pentru USR in cursa prezidențiala din acest an, avand in vedere succesul obținut de aceasta in alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Nicușor Dan o varianta de luat in calcul de USR pentru prezidențiale „El ar fi un excelent candidat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca este posibil ca, marti sau miercuri, sa aiba loc o sedinta a coalitiei de guvernare si a adaugat ca va discuta, luni, cu Nicolae Ciuca. Presedintele social-democratilor nu a exclus posibilitatea ca PSD si PNL sa aiba candidat comun la prezidentiale si lista…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale sa ia peste 90% din primariile din Romania si peste 95% din Consiliile Judetene, iar la europarlamentare liberalii si-au propus 17 europarlamentari, dar el ar vrea mai mult, 19 sau 20. Intrebat daca…