USR inventeaza vinovatii imaginare ale PSD pentru a abate atentia de la scandalul vaccinurilor.

- Social-democratii au transmis ca, in incercarea de a abate atentia publica de la scandalul achizitiei de vaccinuri, USR comite erori impardonabile de interpretare juridica, acuzand PSD ca incearca sa modifice legislatia privind Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) in

- Seful Guvernului fost intrebat daca Romania ia in calcul sa renunte la contractele pentru dozele de vaccin, pentru ca trebuie sa mai primeasca 40 de milioane de doze anul acesta si in 2023."Este o analiza pe care Ministerul Sanatatii o are in desfasurare. Sigur, trebuie sa vedem care sunt elementele…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ministerul Sanatații analizeaza datele de cost ale achiziției vaccinurilor pentru țara noastra, urmand sa se ia o decizie astfel incat „sa nu irosim banii degeaba”. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost primul care a atras atenția asupra achiziției exagerat…

- Romania a achiziționat cantitați foarte mari de vaccin anti-Covid-19 care depașesc capacitatea de stocare, spune ministrul Sanatații Alexandru Rafila. Cu toate acestea, țara noastra s-a angajat sa cumpere in 2022 și 2023 aproape 39 de milioane de doze. Ministerul Sanatatii a avut posibilitatea anul…

- Roxana Iliescu a reacționat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook la postarea primarului Dominic Fritz, in care acesta avertiza, preventiv, ca „o sa auziți multe zilele astea despre certificate de emisii la Colterm, multe atacuri, dezinformari și minciuni”. „Sa vorbești despre «atacuri, minciuni…

- Amenințarile Rusiei sunt nefondate și asta pentru ca aeronova ucraineana care a decolat din Romania a plecat neinarmata, iar intreaga operațiune a fost transparenta, a declarat premierul Nicolae Ciuca. „Avionul ucrainean a plecat din Romania neinarmat, tocmai pentru a evita orice situație in care sa…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, considera ca „scandalul PAS pe decizia CMC de a vinde un lot de teren in centrul capitalei este o fumigena care vrea sa distraga atenția de la vanzarea Stadionului Republican”.