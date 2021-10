Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege aparține deputatilor USR Cristina Pruna si Claudiu Nasui, și a fost depus, marti, 12 octombrie, cuprinzand cinci masuri pe termen scurt menite sa scada facturile pentru consumatorii casnici si IMM-uri.USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa sustina si sa adopte…

- Activitatea Centrului Național Anticorupție (CNA) va fi supusa controlului parlamentar. Deputații au aprobat o hotarare in acest sens astazi, 9 septembrie. Documentul prevede evaluarea activitații CNA in domeniul prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor…

- Deputații și senatorii și-au ales conducerea pentru aceasta sesiune parlamentara. Cine va gestiona activitatea in cele doua camere. Senatorii au desemnat prin vot, miercuri, noul Birou permanent. Potrivit algoritmului politic si intelegerii dintre liderii de grup, PSD a pierdut un post de vicepresedinte,…

- Deputații din fracțiunea parlamentara a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor propun ca, pentru pregatirea catre noul an școlar, elevilor din invațamintul obligatoriu, sa le fie acordat un suport financiar unic in marime de o mie de lei. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament.…