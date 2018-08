Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, jandarmii care se afla in exercitarea atributiilor de serviciu vor putea fi identificati cu usurinta in cazul in care comit abuzuri asupra cetatenilor si vor putea sa raspunda individual pentru actiunile savarsite. In acest mod, Jandarmeria Romana ca institutie…

- Prima seara de proteste “pasnice” s-a incheiat, bilantul fiind unul incredibil: 450 de persoane, din care 24 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale, 65 fiind transportate la spital (noua fiind jandarmi). Imaginile transmise de televiziunile centrale sau postate pe retelele de socializare arata forte…

- Numarul jandarmilor care vor fi prezenti, astazi, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piata Victoriei va fi dimensionat gradual in functie de numarul protestatarilor, reprezentantii Jandarmeriei precizand ca fortele de ordine nu se vor confrunta cu cetatenii, anunta Mediafax. „Jandarmeria nu va…

- Meciul de fotbal FCSB - Dinamo București se va disputa astazi, 29 iulie, incepand cu ora 21.00, pe stadionul ''Arena Naționala'', din Capitala. Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor.

- Ștefan Statnic, Alina Danciu, Roxana Sabau, Robert Pavicsits, Andrei Elek, Ioan Peter și Constantin Florea sunt actorii care s-au alaturat inițiativei cetațenești de modificare a Constituției. Timp de cateva ore, in fața Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, artiștii au strans semnaturi de la…

- Uniunea Salvați Romania a depus un amendament la Codul administrativ pentru eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Propunerea a primit un singur vot, cel al parlamentarului USR care a și depus amendamentul. Parlamentarul USR Florina Presada a depus un amendament la Codul administrativ pentru…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar sufient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane, precizand…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar sufient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…