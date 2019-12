Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dana Barna a recunoscut pe contul sau de Facebook ca nu mai are șanse de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. ”Potrivit datelor pe care le avem în urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram în turul 2. Am sperat pâna în ultimul moment,…

- Focșaneanul Theo Istrate, stabilit in Marea Britanie, spune ca "in primavara a fost un singur om in comisie, acum erau 14. Peste 280.000 au votat in primele doua zile, in diaspora, iar pana la inchiderea urnelor se așteapta ca numarul sa ajunga la 300.000. Citește AICI detalii despre cum s-a desfașurat…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta alegatorii care au votat prin corespondenta ca pot verifica online, pe site-ul votstrainatate.ro, daca plicurile cu votul lor au ajuns la destinatie.”Aceasta noua functionalitate creata pe site-ul votstrainatate.ro ofera posibilitatea persoanelor…

- Europarlamentarii PNL, care fac parte din grupul PPE, susțin Bulgaria pentru fabrica Volkswagen in detrimentul Romaniei. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a trimis o scrisoare catre Volkswagen, prin care susține Bulgaria, in timp ce europarlamentarii PNL nu scot un cuvant pentru a susține Romania…

- Liderul europarlamentarilor PNL, Rareș Bogdan, susține ca nici nu se pune problema ca PPE ca redirecționeze investițiile Volkswagen din Romania catre Bulgaria, dar arata ca aceștia au nevoie sa discute cu cei din Guvern și nu-i baga nimeni in seama. Rareș Bogdan susține ca viitorul guvern al PNL…

- Romania a inregistrat in august, in comparație cu aceeași luna a anului trecut, o creștere a comerțului de 7,4%, cea mai mare din UE, urmata de Malta (6,2%) și Ungaria (5,9%), anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna, facut praf de Diaspora: ‘Manca și nu se mai oprea. Cum sa vorbim, sa-l oprim…

- „Simpozionul international Romania in spatiul euroatlantic: interferente culturale si lingvistice" a ajuns la cea de-a XVIII-a editie, are loc anual, iar deschiderea este programata pentru data de 18 septembrie, ora 09.45, in Sala Bibliotecii Filialei din Iasi a Academiei Romane. Lucrarile simpozionului…

- Luptatorul de MMA acuzat ca a escrocat zeci de romani din Marea Britanie este membru al unuia dintre cele mai periculoase clanuri din Romania. Sprijinit de rudele sale extrem de violente, acesta ar fi strans, numai din inșelaciuni, zeci de mii de lire sterline.