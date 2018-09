Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata marti in plenul Senatului. Initiativa cetateneasca, pentru care era necesara sustinerea a cel putin doua treimi din numarul senatorilor,…

- Un procent de 22% dintre unitațile de invațamant din Romania sunt in curs de renovare la inceput de an școlar, lucrarile fiind incepute in ultimii cinci ani de zile, arata datele Ministerului Educației, scrie Mediafax. In ultimii 5 ani au fost demarate lucrari de investiții in mai multe unitați…

- USR a depus luni, la Senat, un proiect de lege prin care ii obliga pe primari sa realizeze pana in 2024 expertize tehnice pentru rezistenta la cutremur a unitatilor de invatamant ridicate inainte de 1978. USR sustine ca in Romania nu exista o situatie oficiala a scolilor cu risc seismic.

- USR vrea ca toate școlile sa fie expertizate tehnic pentru verificarea rezistenței la cutremur. Prevederea apare intr-un proiect de lege depus in Parlament in prima zi de școala, de senatorul USR Cristian Ghica. Proiectul introdcue obligativitatea pentru toți primarii din țara de a demara expertizarea…

- Surpriza sau nu, au avut de pierdut tocmai candidații agreați de Ludovic Orban. In schimb, Alina Gorghiu, una dintre contestatarele sale aprige, a devenit vicepreședinte al Senatului, iar Iulian Dumitrescu a ramas lider. Toate astea in ciuda eforturilor lui Orban de a-și asigura o majoritate intre…

- Propunerea a fost aprobata prin vot cu 90 de voturi "pentru" si 40 "impotriva". Marti, proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat de plenul Senatului, in calitate de prima Camera sesizata, cu 74 de voturi "pentru", 28 de voturi "impotriva si noua abtineri, dupa o sedinta tensionata, in care…

- Audierea lui Gabirel Vlase este programata de la ora 14.00. Decizia privind audierea lui Gabriel Vlase in comisia parlamentara a fost luata miercurea trecuta de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, fara a fi stabilita insa si o data pentru votul in plen. …

- Titus Corlatean e de parere ca declaratia celor 12 ambasade de la Bucuresti e contrara uzantelor diplomatice. "Sunt destui oameni in actuala guvernare, cu modestie ma numar si eu printre ei, care privesc cu atentie si ne uitam asupra acestor semnalari, chiar si atunci cand sunt facute public…