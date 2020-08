Uniunea Salvati Romania anunta ca va vota impotriva motiunii de cenzura si acuza PSD de lipsa de responsabilitate, deoarece vrea sa dea jos Guvernul "in plina pandemie" si cu trei luni inainte de alegeri.



"In plina criza de sanatate publica, PSD vrea sa lase Romania fara Guvern. Astazi, PSD a depus motiune de cenzura impotriva Guvernului, in vreme ce Romania a ajuns la peste 70.000 de cazuri de COVID-19 si peste 3.000 de persoane decedate din cauza virusului de la declansarea pandemiei. Lipsa de responsabilitate a PSD devine astazi criminala. USR va vota impotriva motiunii de cenzura.…