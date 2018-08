Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania reclama ca ministrul Finantelor Eugen Teodorovici minte cu privire la alocarea banilor din fondul de rezerva al Guvernului, sustinand ca Executivul nu are bani sa intervina pentru a opri raspandirea pestei porcine deoarece banii de rezerva au fost luati cand s-a facut bugetul

- Eugen Teodorovici a anunțat, in urma cu puțin timp, ca fondul de rezerva al Guvernului este "zero". Ministrul Finanțelor a explicat unde s-au alocat banii și care sunt situațiile care nu au fost prevazute in momentul in care s-a facut bugetul pentru anul 2018. "Sunt publicate in Monitorul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca viața unor oameni depinde de rectificarea bugetara, menționand ca nu se poate face rectificare parțiala, așa cum a sugerat președintele Romaniei. Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero."Domnul președinte ne da…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri la Tulcea, referitor la demersurile privind recuperarea banilor datorati statului de presedintele Klaus Iohannis, ca a semnat un ordin prin care corpul de control va face verificari in acest sens atat la ministerul de resort, cat si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a „sfatuit” miercuri pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și pe șeful Fiscului, Ionuț Mișa, sa nu se mai „certe” asupra procedurilor prin care trebuie recuperați banii pe care președintele Klaus Iohannis i-ar datora statului in contul chiriei incasate pentru casa…

- Executivul a adoptat, in sedinta de marti, alocarea a 10 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in vederea Summitului UE de la Sibiu. "In sedinta de guvern de azi a fost aprobata alocarea sumei de 10 milioane…

- Dupa ce Liviu Dragnea i-a intrebat public pe șefii Fiscului și Finanțelor cand recupereaza ”sutele de mii de euro” de la șeful statului, Eugen Teodorovici a declarat, la ANtena 3, ca i-a cerut lui Ionuț Mișa o situație cu acțiunile intreprinse pentru a lua banii de la toți datornicii, ”inclusiv de la…

- Guvernul a adoptat hotararea prin care se confisca banii nejustificați ai celor din strainatate. Senatorul PNL Florin Cițu scrie ca cei din PSD-ALDE au facut o singura „concesie”, și anume au majorat pragul de la care se confisca sumele care nu au justificare la 2.000 de euro, fața…