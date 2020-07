Stiri pe aceeasi tema

- USR sustine ca alegerile pot fi organizate pe durata a doua zile si il contrazice pe seful AEP, invocand si proiectul pe aceasta tema depus de senatoarea Florina Presada in urma cu cateva zile.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu Buica, a declarat ca nu mai timp sa fie modificat calendarul electoral, astfel incat votul la alegerile locale sa se intinda pe doua zile. In replica, senatoarea USR Florina Presada arata ca, in 2018, la referendumul pentru familia…

- Senatorul USR Florina Presada a depus, vineri, la Senat, o initiativa legislativa pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta pe parcursul a doua zile, pentru a da posibilitatea cât mai multor alegatori sa voteze, în contextul crizei pandemice.Conform initiativei USR, alegerile…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc. Bogdan crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile ar fi organizate ar pune populația intr-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine in contradicție…

- Senatorul USR Florina Presada a depus, vineri, la Senat, o initiativa legislativa pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta pe parcursul a doua zile, pentru a da posibilitatea cat mai multor alegatori sa voteze, in contextul crizei pandemice. Conform initiativei USR, alegerile…

- Guvernul nu sustine modificarea Codului Electoral in vederea extinderii programului de votare prin organizarea alegerilor parlamentare si prezidentiale pe parcursul a doua zile consecutive, atat pentru cetatenii care locuiesc in tara, cat si pentru cei din strainatate, transmite IPN.

- Guvernantii trebuie sa inceapa sa redacteze o lege de prelungire a mandatelor alesilor locali "macar pentru trei luni, cat ar fi necesar pentru organizarea alegerilor", a scris presedintele PLUS, Dacian Ciolos, miercuri, intr-o postare pe Facebook. "Stimati guvernanti, stimati parlamentari,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris, pe Facebook, ca, in perioada pandemiei, romanii au fpost monitorizați prin intermediul telefoanelor."EMOCRAȚIA ȘI STATUL DE DREPT NU POT FI SUSPENDATE! In urma cu aproape 2 saptamani am anunțat intocmirea unui proiect de lege prin…