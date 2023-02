Stiri pe aceeasi tema

- Grupul USR din Senat il cheama pe Nicoale Ciuca la ”ora prim-ministrului”, in data de 6 martie 2023. USR a propus ca subiect de dezbatere poziția premierului Romaniei cu privire la reforma pensiilor speciale și de serviciu, inclusiv masura in care proiectul guvernului raspunde cerințelor stabilite prin…

- Comisia de buget din Senat a ajuns la aviz pe proiectul Guvernului privind pensiile speciale, insa dezbaterea si votul au fost amanate doua saptamani pentru ca nu exista impact bugetar, a acuzat USR.

- Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a anunțat ca a depus marți la Senat, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, un proiect de lege care modifica Codul Penal și, printre altele, introduce pedepse mai mai mari și pentru harțuirea unui minor, tulburarea ordinii și liniștii publice. Proiectul elimina…

- USR il cheama pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, in Senat, la Ora Guvernului, ca sa dea explicații privind anuntarea solutiei intr-un dosar pentru care judecatorii nu s-au pronuntat inca.

- „In sedinta de astazi vom avea o serie intreaga de decizii care vizeaza indeplinirea jaloanelor si tintelor din PNRR. Vom adopta inclusiv legea de modificare a pensiilor speciale", a spus premierul, la inceputul sedintei de Guvern.Potrivit ordinii de zi a ședinței de miercuri, Guvernul avea pe masa…

- „De la preluarea mandatului, sfarșitul lui noiembrie 2021, am avut de indeplinit un jalon din PNRR. Mi-am propus sa indeplinesc PNRR in deplina transparența, spre deosebire de dumneavoastra.Recent Banca Mondiala ne-a inaintat și un raport pe baza caruia lucram acum. Nu in secret. Acest proiect va fi…