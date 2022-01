Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a primit o mare palma din partea USR-ului. Consilierii generali au respins a opta rectificare bugetara, care ar fi modificat bugetul PMB pentru anul 2021. Rectificarea ar fi facut posibila absorbtia primei transe de 260 milioane de lei din fonduri europene pentru achizitionarea a 100 de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuza, luni seara, consilierii generali ai PSD si pe unii ai USR de iresponsabilitate, intrucat o rectificare de buget necesara pentru absorbtia unor fonduri europene nu a trecut la vot. Exista riscul ca banii sa fie pierduti, asa ca angajatii primariei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuza, luni seara, consilierii generali ai PSD si pe unii ai USR de iresponsabilitate, intrucat o rectificare de buget necesara pentru absorbtia unor fonduri europene nu a trecut la vot. Exista riscul ca banii sa fie pierduti, asa ca angajatii primariei cauta…

- ”Colegii din executiv au lucrat toata dupa-amiaza ca sa gaseasca o solutie dupa votul nefericit de azi din Consiliul General pe absorbtia primei transe de 260 milioane de lei, bani europeni, pentru 100 de tramvaie, contract aflat in executie. O modificare in finantarea prin Ministerul Dezvoltarii (care…

- Rectificarea bugetului Primariei București a cazut la vot, luni, dupa ce consilierii USR au votat impotriva, iar cei de la PSD nu au participat la ședința. Primarul Nicușor Dan ii acuza de iresponsabilitate și avertizeaza ca ar exista riscul ca finanțarea europeana necesara pentru unele proiecte sa…

- USR transmite ca rectificarea negativa anuntata de Nicusor Dan este menita sa scada bugetul Capitalei in asa fel incat sa dea impresia ca primarul general si-a atins tintele pe care le-a anuntat in prima jumatate a acestui an.

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca, pana la data de 10 ianuarie, va fi in dezbatere publica modificarea criteriilor din Regulamentul in vederea atribuirii licentei de taxi. Edilul a precizat ca sunt 7.000 de taximetristi pe strazile Capitalei si aproximativ 28.000 de masini care practica transportul…

- Sta sa vina iarna, iar mulți dintre locuitorii Capitalei se gandesc deja cu groaza ca vor indura frigul in case. Nemaivorbind de temerile ca va lipsi și apa calda – cum s-a mai intamplat in ultimele luni, in unele zone din oraș – și de preocuparile privind cuantumul intreținerii, pentru cei care locuiesc…