Stiri pe aceeasi tema

- Impactul masurilor luate de Guvernul Romaniei in cazul pensiilor speciale sau al pensiilor de serviciu este ZERO pentru perioada urmatoare, arata o nota a Bancii Mondiale la raportul tranmis inițial autoritaților. Potrivit experților, aceste masuri ar putea reduce cheltuielile bugetare cu cel mult 0,02%…

- Presedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri seara, la Romania TV, ca obiectivul sau este legea pensiilor speciale si ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai, sa vina de la Bruxelles cu ultimele lamuriri privind aceasta lege. Ciolacu a explicat ca isi doreste ca legea pensiilor…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca noul Guvern trebuie sa vina in Parlament in luna iunie si sa isi asume raspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale. “Eu nu vreau sa-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, in luna iunie, din…

- USR anunța ca, in doar o saptamana, peste 52.000 de oameni au semnat pe site-ul lansat de formațiunea politica pentru campania de strangere de semnaturi pentru a pune presiune pe parlamentarii PSD si PNL sa desfiinteze pensiile speciale. „Guvernul PSD-PNL risca dezvoltarea Romaniei ca sa nu taie pensiile…

- Amendamentele la Legea pensiilor speciale au fost discutate in comisiile de specialitate din Senat, iar propunerea legislativa a trecut de acest for. Varianta actuala a legii a fost trimisa la Banca Mondiala, pentru analiza, a anunțat astazi, la Iași, ministrul Muncii, Marius Budai. El a mai spus ca,…

- Fostul ministru al Muncii si deputat neafiliat Violeta Alexandru a anuntat ca, impreuna cu alti parlamentari de la Forta Dreptei, vor depune in Legislativ un proiect de lege pentru desfiintarea pensiilor speciale. „Forta Dreptei depune un proiect legislativ pentru desfiintarea pensiilor speciale. Adevarul…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …