- Ionut Mosteanu, deputat USR de Arges si liderul grupului USR din Camera Deputatilor, ii solicita premierului PSD Marcel Ciolacu sa comunice si colegilor din teritoriu planul sau de „reducere” a numarului de posturi la stat. Nu de alta, dar Ion Minzina, presedintele PSD Arges si presedintele CJ Arges,…

- In ziua in care și-a anunțat demisia de la conducerea SRI, Eduard Hellvig a mai primit o decorație din partea lui Klaus Iohannis. Decretul semnat de Iohannis și contrasemnat de Marcel Ciolacu, privind conferirea Ordinului Național Steaua Romaniei in grad de Comandor lui Eduard Raul Hellvig, a fost…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), va demisiona din funcție dupa ce va fi desemnat premier de catre președintele Klaus Iohannis. Camera Deputaților va fi condusa de un interimar pana la urmatoarea sesiune parlamentara din toamna, cand parlamentarii se intorc din vacanța care incepe…

- Asociația Elevilor Constanța, alaturi de alte asociații din țara, anunța ca elevii susțin in integralitate revendicarile cadrelor didactice, inclusiv in continuarea grevei generale din Invațamant. La randul lor, elevii cer guvernanților sa nu iși mai bata joc de Educație și solicita, de asemenea, renunțarea…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a caștigat in ultimul an 41.283 de lei din salarii, adica, 3.440 de lei / luna ca profesor de limba engleza la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu, conform ultimei declarații de avere depusa de Klaus Iohannis și inregistrata la 31 mai 2023. …

- USR a platiti in doar trei luni 1.300.000 lei pentru promovarea partidului și a liderului Catalin Drula pe Facebook, arata datele studiate de G4media.ro. Conform calasamentului, PSD și liderul Marcel Ciolacu au fost promovați, in aceeași perioada, cu 196.000 lei, PNL și președintele partidului, Nicolae…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au chemat pe sindicaliștii din Educația la o noua runda de negocieri, la Guvern, dupa discuțiile pe care le-au avut, miercuri, cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. Profesorii au anunțat inainte de intalnirea președintelui cu șefii coaliției de guvernare ca nu accepta niciun…

- Liderii PNL s-au intalnit, marți seara, cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au avut loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați,…