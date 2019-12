Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, l-a felicitat, duminica seara, pe Klaus Iohannis pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale si i-a cerut sa demareze imediat consultarile pentru demararea alegerilor anticipate. ”Este momentul sa trimitem PSD in istorie”, a afirmat Barna.

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Ludovic Orban, primele declaratii in calitate de prim-ministri desemnat: Asumarea raspunderii intrun moment dificil este ceea ce ne defineste. Vom da romanilor ceea ce asteapta de la noi: cinste, competenta, integritate, solutii. Am incredere in toti partenerii care au fost alaturi…

- Președintele Iohannis va face declarații dupa discuțiile avute cu partidele parlamentare. Delegatiile partidelor parlamentare au fost asteptate vineri, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pentru functia de premier, dar

- Liderul USR Dan Barna a declarat vineri, la Cotroceni, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema caii de urmat dupa ce a trecut motiunea de cenzura, ca USR a fost foarte ferm in a propune varianta alegerilor anticipate.„Am inaintat azi pactul pentru anticipate. Presedintele…