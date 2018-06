Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura intitulata „Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgența naționala!” a fost depusa miercuri la Parlament. „Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in…

- Miercuri la ora 13.00, premierul Viorica Dancila urma sa prezinte Parlamentului stadiul procesului de pregatire a Romaniei pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Cu 30 de minute peste ora stabilita, prim-ministrul a intrat in sala, insotita de liderii celor doua Camere ale Parlamentului,…

- Au fost scene incredibile in Parlament, miercuri, 20 iunie. Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu au avut nevoie de protecția parlamentarilor PSD și a agentilor de paza. Teoretic, cei trei erau protejati impotriva protestatarilor prezenti pe holul dintre biroul lui Dragnea si…

- Doi dintre parlamentarii PSD din județul Hunedoara s-au transformat in escortele lui Liviu Dragnea. Laurențiu Nistor, președintele PSD Hunedoara, Ilie Toma au facut parte din “cordonul” care i-a creat drum lui Dragnea in Parlament, in timp ce in Casa Poporului un grup de persoane protesta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au iesit din sala plenului reunit protejati de agentii de paza, care au facut un cordon pentru ca protestatarii sa nu ajunga in preajma celor doi. Dragnea nu a vrut sa discute nici cu jurnalistii, titreaza News.ro. Singurul care a vorbit…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel reacționeaza dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a depus plangeri penale impotriva premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD, Liviu Dragnea. Europarlamentarul e de parere ca liderul PNL și președintele republicii nu au soluții și au inventat o criza…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca actualul Guvern nu reprezinta nici interesele Romaniei, nici pe cele ale romanilor care au votat la alegerile din 2016, anuntand ca parlamentarii Pro Romania vor vota pentru o motiune de cenzura. "Guvernul actual (condus in mod formal de catre Viorica…

- Codul finanțelor publice și cel administrativ vor fi ajustate in viitorul apropiat, susține Liviu Dragnea. Presedintele PSD a anuntat ca in perioada urmatoare va avea loc o intalnire la varful conducerii partidului - la care vor fi prezenti premierul Viorica Dancila, o serie de ministri si reprezentanti…