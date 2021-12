Stiri pe aceeasi tema

- "Plagiat inseamna sa iți asumi parțial sau integral o lucrare științifica ceea ce nu am facut niciodata. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata. Intr-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul dizertației,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Florin Roman a raspuns, joi, la acuzatiile care i se aduc privind plagierea lucrarii de masterat. El afirma ca ”plagiat inseamna sa iti asumi partial sau integral o lucrare stiintifica, ceea ce nu a facut niciodata, drept urmare, acuzatia de plagiat la…

- USR cere demiterea de urgența a ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Florin Roman: „Un plagiator dovedit nu are ce sa caute in Guvernul Romaniei”, spune liderul USR, Dacian Cioloș, in...

- "Circula o vorba prin targ ca, uneori, PNL e un fel de PSD mai puțin descurcareț. Cuvintele sunt mai dure, dar nu vreau sa le folosim direct ca in zicerea populara. Florin Roman confirma ca o comparație intre PNL și PSD e cat se poate de reala, cu deosebirea ca el e doar plagiator, nepotrivit ca ministru…

- USR reacționeaza la dezvaluirile ziarului Libertatea potrivit carora ministrul Digitalizarii, liberalul Florin Roman, a facut copy-paste in lucrarea sa de disertație de la masterat dupa cursul unui profesor timișorean. „Nu va bateți joc de cercetatorii din Romania!”, ii transmite Dacian Cioloș, premierului…

- USR USR cere demiterea ”de urgența” a ministrului digitalizarii, Florin Roman, acuzat ca și-a plagiat lucrarea de masterat și ca a mințit ca a scris o carte. ”Ce încredere ar mai putea avea românii în acest minister și, de fapt, în întregul guvern,…

- UPDATE ORA 13.00: Aviz negativ pentru alți doi miniștri din Guvernul Cioloș. Catalin Drula, ministrul propus la Transporturi, a primit 12 voturi „pentru”, 8 „impotriva” și 7 „abțineri”. Alin Stoica, ministrul propus la Interne, a primit 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” și 13 „abțineri”. La ora 13.00…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a reacționat imediat dupa ce motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, precizand ca criza politica provocata de premierul Cițu trebuie sa se incheie cat mai repede. Acesta a transmis ca se aștepta la o reacție “echilibrata” de la PNL…