- Timp de aproape trei ani, guvernarea PSD-ALDE a distrus, prin masurile haotice, populiste și clientelare, economia Romaniei, acuza USR pe Facebook, care prezinta proiectele economice depuse in Parlament.„Timp de aproape trei ani, guvernarea PSD-ALDE a distrus, prin masurile haotice, populiste…

- 74% din romani cred ca majoritatea masurilor propuse in domeniul sanatatii in ultimii trei ani nu au fost puse in practica si aproximativ 65% nu simt o schimbare in bine in acest domeniu, potrivit datelor unui sondaj initiat de Coalitia Votez pentru Sanatate.

- Premierul desemnat sa formeze noul guvern, Ludovic Orban (PNL), a declarat duminica, la sediul central al partidului, de unde coordoneaza negocierile pentru o majoritate de 233 de voturi necesare votului de investitura programat sa aiba loc luni, de la ora 14.00, in Parlament, ca se bazeaza pe 237-243…

- Dupa ce a trecut pe la PMP si PSD, senatorul Iustin Talpos a anuntat ieri ca va activa in grupul PNL. Dupa ce in urma cu cateva saptamani se fotografia cu lider PSD Gabriel Zetea si publica pe pagina de Facebook stiri pozitive legate de Guvern, acum, acesta si-a inlocuit fotografia de coperta cu una…

- "Daca DNA a inceput ancheta asupra sa, cum cerea chiar el, atunci ar trebui sa iși dea imediat demisia din Parlament, de la șefia USR, sa se retraga din cursa prezidențiala și sa se evaporeze cu totul din viața publica. Sa iși aplice lui ce pretindea el altora! Dar lucrurile nu sunt deloc…

- Majoritatea senatorilor social-democrați nu vor sa susțina un nou Guvern la votul din Parlament, insa o decizie finala in acest sens inca nu a fost luata in grupul senatorial, parerile fiind imparțite, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba in cazul…

- Liderul USR Dan Barna a anuntat pe Facebook ca marti va merge la o noua runda de consultari la Palatul Cotroceni. USR pune patru conditii pentru a vota in Parlament un Guvern PNL, plus angajamentul pentru alegeri anticipate.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat vineri, dupa consultarile de la Cotroceni, ca viitorul executiv trebuie sa aiba un mandat de 12 luni de zile, sa nu dea OUG in niciun domeniu si sa nu vina cu 'extravagante'. UDMR a zis ca sunt `inconstienti' cei care sustin anticipatele, in contextul in care…