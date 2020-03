USR: Guvernul trebuie să gestioneze cu înţelepciune prerogativele căpătate prin instituirea stării de urgenţă USR a precizat ca Guvernul trebuie sa gestioneze cu intelepciune prerogativele pe care le capata prin instituirea starii de urgenta.



"Guvernul trebuie sa gestioneze cu intelepciune prerogativele pe care le capata prin instituirea starii de urgenta. Prioritatea numarul 1 este limitarea efectelor crizei de sanatate publica, iar toate eforturile trebuie indreptate in acea directie. De asemenea, asteptam din partea Guvernului planul de masuri economice menite sa limiteze efectele crizei asupra locurilor de munca, bugetelor publice si companiilor", arata USR, intr-o postare pe Facebook.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta, situatia de urgenta, starea de urgenta si starea de asediu , potrivit legilor si Constitutiei.Starea de urgenta este reglementata de Constitutia Romaniei,…

- Avocatul Poporului ii cere președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența, in contextul pandemiei de coronavirus. „Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și liber...

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis, despre instituirea starii de urgența: Schimbați canalul TV cand politicienii dau sfaturi pe tema coronavirus Klaus Iohannis, despre instituirea starii de urgența: Schimbați canalul TV cand politicienii dau sfaturi pe tema coronavirus Președintele Klaus Iohannis le-a recomandat…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca România are nevoie de un guvern stabil care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate și autoritate situația generata de raspândirea coronavirusului. El spune ca, deși USR are în continuare rezerve fața de unii dintre membrii cabinetului propus de…

- "Procedura de angajare a raspunderii a fost o urgenta absoluta, pentru ca tara sa aiba de la 1 ianuarie un buget adoptat. Am ajuns in aceasta situatie exceptionala pentru ca Guvernul Dancila nu a respectat Legea nr.500/2002 privind finantele publice, care obliga Executivul sa construiasca bugetul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, atenționeaza ca noile ordonanțe de urgența introduse de Guvernul Orban vor avea un impact negativ major asupra sistemului național de urgența. Arafat scrie, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a transmis Guvernului un punct de vedere…

- Fostul premier Viorica Dancila si fostul ministru PSD al Finantelor Eugen Teodorovici trebuie sa vina in Parlament si sa explice in cadrul unei comisii de ancheta de ce au aruncat economia Romaniei in haos in decembrie 2018 cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului 114, afirma ministrul Finantelor Florin…

- Carmen Dan afirma ca Guvernul ar trebui sa contruiasca autostrazi cu banii pe care refuza sa-i dea copiilor."Vot covarșitor astazi in Senat pentru respingerea OUG de prorogare a dublarii alocațiilor. 95 voturi pentru, 17 impotriva! Evident, au votat impotriva senatorii PNL care spun ca au banii, dar…