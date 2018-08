Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, pe 10 august, este anunțat un mare protest in Piața Victoriei ”Diaspora vine in București”. Facebook-ul este plin de evenimente create special pentru acest protest, se vorbește de 1 milion de persoane iar știrile despre cozile kilometrice de la vama sunt la fiecare grupaj de știri.

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Decizie de ultima ora in PNL.Conform Romania TV, PNL ar fi decis sa participe la mitingul diaspora din 10 august. Totul dupa ce, susține sursa citata, mai mulți lideri PNL i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa participe la mitingul organizat de romanii plecați in strainatate. Numarul…

- Pentru data de 10 august este anuntat un mare miting in Bucuresti la care ar trebui sa participe 1 milion de persoane din Diaspora. Insa pe Facebook este o mobilizare generala, urmand ca in capitala sa ajunga si cei care au ramas in tara, dar care sunt nemultumiti de actuala conducere. Si iesenii sunt…

- "Daca nu as crede ca-l obtin, nu l-as cere. Sunt convins ca am locul meu in aceasta competitie si am sansele mele destul de mari sa obtin acest sprijin", a declarat Ciucu, pentru Agerpres. El a mentionat ca nu stie ca alti colegi din PNL sa-si fi facut publica aceasta intentie. "Nu…

- MOBILIZARE…Vasluianul Dorin Ionut Vintila a relatat pe pagina sa de Facebook, o poveste petrecuta in aceste zile in orasul resedinta, caz care demonstreaza interesul romanilor plecati in afara pentru ceea ce se intampla in tara. O situatie legata de protestul din 10 august, de la Bucuresti, in care…

- Functiile de vicepresedinti sunt repartizate pe zonele Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Transilvania si Bucuresti- lfov. Fondatorul formatiunii, fostul presedinte Traian Basescu, a anuntat ca la Congres se va retrage de la conducere, dar a spus ca va ramane in continuare…