- Alegerile pentru Presedintele Romaniei se vor desfasoara in data de 10 noiembrie 2019. In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie…

- El a mentionat ca in prezent partidele nu-si mai pot schimba candidatul. "In acest moment niciunul dintre candidati nu se mai poate retrage din cursa electorala si ramane pe buletinul de vot, dar probabil exista optiunea de a spune ca o alta optiune sa fie sustinuta, dar ramane pe buletinul…

- Presedintele Klaus Iohannis joaca dur si foloseste toate resursele prezidentiale pentru campania electorala. Seful statului a participat in astazi la deschiderea noului an la Universitatea Babes Bolyai din...

- Președintele Klaus Iohannis se folosește de resursele Cotroceniului, dar imbina planul oficial cu cel politic. Președintele merge la Cluj, acolo unde va participa la deschiderea anului universitar, iar apoi are o intalnire cu liberalii in cadrul Adunarii Regionale a organizațiilor PNL Nord-Vest.Citește…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in ziua de 12 octombrie, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie, la ora 7.00, potrivit deciziei adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului, potrivit news.ro"Campania electorala prin intermediul…