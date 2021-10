Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Ionut Mosteanu anunțat, joi, ca, in cazul in care incercarea de refacere a coalitiei va esua, USR este pregatit sa vina in fata Parlamentului cu o propunere de Cabinet si un program de guvernare, care vor fi decise in Comitetul Politic al USR de duminica. El nu a exclus ca din Cabinet…

- Prioritatea USR este refacerea coaliției, dar daca PNL, UDMR și minoritațile naționale nu decid același lucru, in Comitetul Politic se va aproba, la inceputul saptamanii, un guvern USR. Dupa intalnirea...

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…

- Președintele UDMR și vicepremierul, Klemen Hunor, nu vede posibilitatea instalarii unui guvern tehnocrat in cazul in care Cabinetul Cițu va fi demis la moțiunea de cenzura. „Guvernul tehnocrat, dupa un an de la alegeri, cand te-ai dus in fața electoratului și ai cerut votul cetațenilor și…

- „Am stat trei zile la Buzau și am stat numai printre oameni. Spun ca vor sa scape de Cițu”, a raspuns Marcel Ciolacu, intrebat despre ramanerea lui Florin Cițu la Guvern, in contextul votului pe moțiunea de cenzura depuse de PSD, ce se va da marți, 5 octombrie, in Parlament. Liderul PSD susține ca sunt…

- Premierul Florin Cițu spune, intrebat daca se considera vinovat de esecul campaniei de vaccinare, asa cum acuza unii dintre cei care il contesta, ca el nu este firma de advertising. ”Sa stiti ca nu sunt o firma de advertising. Ceea ce trebuia sa faca Guvernul am facut (…) Pana la urma, in Romania vaccinarea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, insista pe ideea alegerilor anticipate și spune ca acestea pot fi declanșate inainte de expirarea termenului de 45 de zile in care premierul Citu trebuie sa vina cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere.

- „Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest context, ca participarea la Comitetul Politic si la Congresul partidului va fi permisa doar membrilor USR PLUS, delegatilor USR PLUS care sunt vaccinati, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua…