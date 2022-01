USR e captiv mentalității de tabere. Îndemnul lui Dacian Cioloș pentru colegii din partid Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca partidul are o problema de demotivare a membrilor si este necesar sa depaseasca "abordarea de tip tabara" - fost USR, fost PLUS - si trebuie clarificari in interior, adaugand ca acum formatiunea pregateste un guvern din umbra. "A fost foarte multa emotie, a fost aceasta dezamagire ca s-a intamplat ceea ce multa lume nu mai dorea sa vada: PNL si PSD impreuna si PSD revenit in fruntea bucatelor si, evident, am platit noi pretul acesta si ne asumam. Eu mai sunt constient si de faptul ca avem noi de facut niste clarificari in partid vizavi de modul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a anuntat, dupa decizia conducerii PNL de a incepe negocierile cu PSD pentru coagularea unei majoritati, ca Uniunea Salvati Romania trece in opozitie si ca va munci pentru implementarea reformelor din PNRR, transmite Agerpres. „Din acest moment, pentru USR incepe o noua…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, nu are sanse la alegerile prezidentiale din 2024 deoarece are prea mult bun simt si este slab atunci cand vine vorba de negocieri conflictuale, considera activistul civic Valeriu Nicolae, fostul secretar de stat in Cabinetul Ciolos. „Nu cred ca are profilul pentru a…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat ca a remarcat ca in ultimele ore este vizibila intentia unor lideri din PNL de a se „arunca in bratele PSD”. Liderul de partid a reiterat ca refacerea coalitiei este de preferat, in caz contrar USR trece in opozitie.

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 25-30 octombrie 2021, ii situeaza pe liderii opoziției in fruntea clasamentului increderii populației: Cata incredere aveți in urmatoarele personalitați politice? Marcel Ciolacu (lider PSD) 26% George Simion (lider AUR) 18%Klaus…

- Reprezentanții Terapia Cluj spun ca au cerut acum 6 luni sa produca in Romania medicamentul favipiravir, un antiviral folosit in spitale pentru tratarea formelor ușoare de COVID, dar ca nu au primit niciun raspuns de la Autoritatea Naționala a Medicamentului. Președintele instituției, Robert Ancuceanu,…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a delcarat faptul ca la nivel parlamentar exista deja un armistitiu intre partide, dar de ceea ce este nevoie este de formarea unei majoritati parlamentare care sa dea un Guvern stabil.

- Sedinta are loc in contextul in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos, cu liderii PNL, UDMR si grupului parlamentar al minoritatilor nationale.Presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu,…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal se reuneste în sedinta vineri, la ora 11:00, în sistem videoconferinta, scrie Agerpres. Sedinta are loc în contextul în care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza…