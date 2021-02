Stiri pe aceeasi tema

- PNL Arad critica, miercuri, nominalizarea USR pentru o functie de subprefect in judet, aratand ca cel propus, Vasile Catana, este fost membru PSD. Intr-un comunicat de presa cu titlul "PSD are subprefect... via USR", vicepresedintele PNL Arad Ionel Bulbuc afirma ca nominalizarea lui Vasile…

- PNL Arad critica, miercuri, nominalizarea USR pentru o functie de subprefect in judet, aratand ca cel propus, Vasile Catana, este fost membru PSD. Intr-un comunicat de presa cu titlul "PSD are subprefect... via USR", vicepresedintele PNL Arad Ionel Bulbuc afirma ca nominalizarea lui Vasile Catana "este…

- PNL Arad a criticat, miercuri, nominalizarea USR pentru o functie de subprefect în judet, aratând ca cel propus, Vasile Catana, este fost membru PSD.Într-un comunicat de presa cu titlul "PSD are subprefect... via USR", vicepresedintele PNL Arad Ionel Bulbuc afirma ca…

- PNL Arad critica, miercuri, nominalizarea USR pentru o functie de subprefect in judet, aratand ca cel propus, Vasile Catana, este fost membru PSD. „Si PSD are oameni valorosi", a declarat Razvan Anghel, președintele USR Arad, pentru Agerpres.

- PNL Arad a criticat, miercuri, faptul ca USR l-a nominalizat pentru funcția de subprefect in județ pe Vasile Catana, fost membru PSD. Vicepreședintele PNL Arad, Ionel Bulbuc, a afirmat, in cadrul unui...

- USR Arad a nominalizat pentru functia de subprefect al judetului un fost membru PSD, decizie care a fost criticata ulterior de liberali. Liderul filialei USR Arad a explicat apoi ca nu vede o problema in aceasta nominalizare, adaugand ca „si PSD are oameni valorosi”.

- USR PLUS o nominalizeaza pe Camelia Salcudean pentru funcția de subprefect al Clujului.Biroul Național PLUS a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in seara zilei de 17.02.2021, sa o susțina pe Camelia Salcudean (PLUS) pentru funcția de subprefect al județului Cluj. PLUS Cluj a obținut postul…

- Fostul viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, umreaza sa fie numit subprefect al județului Alba cel mai probabil saptamana viitoare, au transmis surse din PNL pentru Alba24. Reamintim faptul ca fostul viceprimar a candidat din partea PNL la alegerile locale din luna…