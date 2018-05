USR, dosare pe banda rulanta in Bucuresti: ce sanse au, insa?

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda tuturor avertismentelor, a indicatoarelor, soferii ignora interdictia de a merge Transalpina, desi aceasta nu a fost redata circulatiei rutiere. Asa se face ca periodic conducatorii auto care se avetureaza pe DN 67 C si sunt surprinsi de politistii de la Rutiera raman fara permis de conducere.

- Condamnarea comunismului in Parlamentul de la București, pe 18 decembrie 2006, a ramas un simplu gest politic al președintelui de atunci care și-a asigurat, cu acest prilej, sprijinul necondiționat al intelectualitații de dreapta. Dupa12 ani, asistam la doua acțiuni prin care i se cere Justiției sa…

- Mai multi reprezentanti ai filialei ALDE Arad și-au anunțat, miercuri, demisiile din partid. Printre demisionari se numara fostul secretar general Florin Racovita si presedinta organizatiei de femei Mirela Ghidarca, potrivit Evenimentul Zilei. Citeste si: Procurorii DIICOT au dat LOVITURA:…

- Dupa ce a incheiat parteneriatul cu Andre Agassi, sarbul Novak Djokovici (30 de ani, 13 ATP) a renunțat și la celalalt antrenor din staff-ul sau, cehul Radek Stepanek. Anunțul a fost facut astazi, pe site-ul oficial al lui Djokovici: "Dupa turneul de la Miami, Novak și antrenorul Radek Stepanek au decis…

- Autoritațile ieșene au adoptat vineri cea mai ampla și mai concreta declarație de Unire cu Republica Moldova. Documentul care include o expunere de temeiuri juridice și un plan de acțiune în opt puncte poarta parafa și semnatura primarului Mihai Chirica și a consilierilor municipali. …

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, in Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. La eveniment au venit și au luat cuvantul presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar si Procurorul General,…

- Alte opt persoane, invinuite in dosarul medicamentelor, au fost plasate in arest. Patru medici si o farmacista au fost plasati in izolator, iar trei persoane au primit arest la domiciliu. Decizia a fost luata astazi, de magistratii de la oficiul Buiucani al Judecatoriei Chisinau.