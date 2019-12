Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban va avea ultima sedinta din acest an luni, pe 30 decembrie, cand trebuie sa adopte proiectele de hotarare privind organizarea ministerelor. Apoi, membrii Executivului vor merge la munte, unde vor petrece Revelionul impreuna cu seful lor, Ludovic Orban, in statiunea Sinaia.Ludovic Orban…

- Guvernul Orban se reuneste luni, la ora 12.00, in sedinta, pentru a dezbate amendamentele la proiectul legii bugetului, la proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat si la proiectul de modificare a Ordonantei 114, inainte de a merge in Parlament pentru angajarea raspunderii.

- Poate nu in 48 de ore, cum prezicea Rares Bogdan, dar aproape sigur in 48 de zile de la investire, Guvernul Orban va avea propria echipa de prefecti. La Iasi, Marian Serbescu a anuntat ca a condus ieri o ultima sedinta a Colegiului Prefectural. In locul temelor de dezbatere, el a facut bilantul celor…

- "Dati-mi voie sa va felicit oficial, fiind oficial prima sedinta de Guvern, pe dumneavoastra si pe toti membrii Guvernului, sa va spun - am mai spus-o, o spun astazi foarte deschis - ca eu respir usurat ca avem un nou guvern, un guvern care acum chiar este hotarat sa se implice pentru romani, pentru…

- Administrația Prezidențiala a facut urmatorul anunț: „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 6 noiembrie a.c., ora 12:00, la ședința de Guvern, la invitația Prim-ministrului Ludovic Orban". Alex Coita, reacție „In ceea ce privește prezența președintelui…

- Guvernul Orban a primit votul de învestitura al Parlamentului. Pentru cabinetul condus de liderul PNL au votat senatorii și deputații liberali, USR, UDMR, PMP, ALDE, ai minoritaților și câțiva dintre parlamentarii PSD și Pro România. În total, 240 de voturi „pentru”.…

- Guvern Viorica Dancila se reunește luni cu doar cateva ore inainte de votul de investitura pentru noul Guvernul Ludovic Orban. Ședința este anunțata pentru luni, la ora 11,00, iar votul de investitura este programat sa aiba loc in Parlament la ora 14,00. La ședința, care ar putea fi ultima pentru Guvernul…

- "Nu mi-au spus nimic din ce vor sa faca pentru viitor. Ori nu au vrut, ori nu stiu nici ei, ceea ce este o problema. Eu am fost intr-un guvern si stiu ce inseamna. Scopul unui guvern nu este sa treaca de votul de investitura, scopul unui guvern este sa guverneze bine si, cand pleaca din functie,…