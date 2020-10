Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu deschide lista de candidați pentru Camera Deputaților, dar pentru Alianța USR-PLUS Buzau, dupa ce și-a anunțat plecarea din USR Cluj, conform hotnews.ro. USR-PLUS Cluj l-a plasat pe deputat pe poziția cinci pe lista de candidați…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, care n-a prins loc eligibil la Cluj, va deschide lista USR pentru Camera Deputatilor, la Buzau, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Mutarea a fost girata de liderul partidului, Dan Barna.

- ​Deputatul USR Emanuel Ungureanu va deschide lista de candidați a Alianței USR-PLUS Buzau pentru Camera Deputaților, au declarat pentru HotNews.ro surse din alianța. Emanuel Ungureanu și-a anunțat saptamâna aceasta plecarea din USR Cluj într-o alta filiala USR, dupa ce Alianța USR-PLUS Cluj…

- Partidele finalizeaza saptamâna aceasta listele cu propunerile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Fiecare formațiune politica și-a facut analize pentru numarul maxim de mandate pe care ar putea sa-l obțina și, în funcție de asta, își stabilește persoanele care le vor propune…

- PNL Lugoj nu va avea, nici in urmatorii patru ani, un reprezentant in Parlamentul Romaniei. Colegiul Director Județean al PNL Timiș (forul superior de conducere al organizației) a stabilit, miercuri, 14 octombrie, candidații pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Deputatul Emanuel Ungureanu acuza un „macel politic” dupa alegerile interne ale USR-PLUS Cluj, afirmând ca au existat „mizerii” și un „mecanism perfid” de desemnare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.„Sa fim sanatoși,…

- USR PLUS Alba și-a votat, duminica, in cadrul conferinței județene, lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Votul a fost secret. Alianța USR-PLUS Alba și-a desemnat, duminica, in cadrul unui proces de alegeri interne, candidații care vor reprezenta formațiunea politica la alegerile…

