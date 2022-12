USR depune, alaturi de Forța Dreptei, o moțiune simpla contra ministrului de Interne, Lucian Bode, și il cheama in Parlament pe Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, pentru a da explicații dupa eșecul aderarii Romaniei la Schengen. ”Depunem moțiune impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Am spus de acum o luna ca pune in pericol intrarea […] The post USR depune moțiune simpla impotriva ministrului de Interne: ”Bineințeles, responsabilul principal este la Cotroceni” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .