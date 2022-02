Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv, vineri, proiectul de lege propus de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), au precizat surse din CSM citate de Agerpres. Potrivit acelorași surse,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a lansat, vineri, in dezbatere publica, proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Așa cum reiese din proiect, actuala SIIJ va fi inlocuita, de fapt, de o alta secție, aflata tot in subordinea Parchetului…

- Doua fete, in varsta de aproximativ 13 ani, au fost lovite de o masina de Politie, in Capitala. Una dintre ele a murit. Cele doua fete se intorceau de la școala, iar cand au incercat sa traverseze strada, au fost lovite in plin de o mașina de Poliție, din cadrul Sectiei 5. Accidentul s- a […] The post…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, anunța ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va fi desființata la finele lunii martie și ca in locul ei nu va fi constituita o structura similara. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a discutat la Bruxelles cu Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, vineri, ministrului Justitiei sa finalizeze analiza pe un proiect de lege privind masurile de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati, intelectuale si psiho-sociale, pentru ca proiectul sa fie adoptat cat mai repede de Executiv. ”Am dorit sa avem aceasta sedinta pentru…

- Prima ședința de lucru a Guvernului Ciuca va avea loc, vineri, de la 12.30, potrivit programului premierului Nicolae Ciuca. Ședința Executivului va fi precedata, de la ora 12.00, de o ședința a coaliției, ceruta de Florin Cițu, pentru o scurta discuție pe rectificarea bugetara care urmeza sa fie arobata…