Stiri pe aceeasi tema

- USR cere demisia ministrului de Interne Marcel Vela in contextul scandalului provocat de un acord MAI-BOR privind masurile pentru Paște. De altfel, președintele Klaus Iohannis a declarat ca va solicita in sedinta pe care urmeaza sa o aiba cu premierul si mai multi ministri sa se revina asupra acestui…

- Reprezentantii USR spun ca este necesara demisia ministrului de Interne, Marcel Vela, cu cat mai repede, cu atat mai bine. "Demisia ministrului de interne Marcel Vela devine un act necesar menit sa restabileasca increderea in capacitatea guvernului de a gestiona criza prin care trecem", afirma ei.

- Deputatul USR Iulian Bulai a cerut Guvernului sa permita autoritatilor locale sa achizitioneze in mod direct echipamente de protectie pentru spitalele afectate de coronavirus. Intr-o conferinta de presa sustinuta online, deputatul de Neamt, care are insa cabinet parlamentar si in Suceava,…

- Uniunea Salvați Romania (USR) Constanta ii cere ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa puna la dispozitia cadrelor medicale din Constanța hotelul Meridian din statiunea Mamaia, detinut de Ministerul de Interne, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a USR Constanța. Prin cazarea separata…

- Deputatul Ionel Palar, președintele PNL Bacau, a reacționat dupa anunțul demisiei lui Alin Nastasa, directorul DSP, care a reclamat lipsa de coerența a Guvernului in luarea deciziilor, pe timp de criza. „Demisia directorului Direcției de Sanatate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru prima data Parlamentul va avea, in aceasta saptamana, un vot online, impus de situatia generata de epidemia de coronavirus. Miercuri, la ora 16,00, va avea loc prima sedinta de simulare a votului online."Maine scriem istorie la Parlament. Vom avea prima sedinta de simulare a votului online. De…

- Conducerea USR a decis suspendarea activitatilor publice de precampanie desfasurate in strada si pe cele door to door de distribuire directa de materiale de promovare. Si PLUS, celalalt partid din Alianta 2020 USR-PLUS a decis sa infiinteze o celula de criza, coordonata de fostul ministru al Sanatatii,…

- Deputatul PSD, Ioana Bran, a precizat, pe Facebook, ca la audierea din Comisiile reunite de buget, finanțe, banci, ministrului de Finanțe, Florin Cițu, i s-a șoptit de catre Ionel Danca, purtatorul de cuvant al Guvernului, raspunsurile la intrebarile adresate de parlamentari. Social-democrata a adaugat…