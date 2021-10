Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu nu este alesul lui Dumnezeu la Palatul Victoria, iar guvernarea este pe voturi in Parlament, spune, miercuri, Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR. „Indiferent cat de mult se incordeaza vreun...

- „Ieri, guvernul Cițu a PICAT și USR-PLUS a luat act cu surprindere ca, deși criza este de mai mult de o luna din cauza acțiunilor pripite ale lui Cițu, ne-am fi așteptat ca partidele sa fie chemate imediat la consultari. Presedintele e si parte din problema și parte din soluie și trebuie sa-și asume…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat, joi, la Parlament, dupa citirea moțiunii depuse de PSD impotriva Guvernului Cițu, ca formațiunea nu va negocia niciodata cu PNL sau cu trimișii lui Cițu prin Parlament: “Noi nu suntem de vanzare, daca Florin Cițu vrea sa discute cu noi, ne gasește in Piața…

- USR PLUS continua sa susțina ca nu va negocia cu Florin Cițu refacerea coaliției de guvernare, dupa ce acesta a caștigat șefia PNL. Ba mai mult, formațiunea spune ca daca CCR nu ii va da caștig de cauza marți, pentru depunerea moțiunii, va iniția alta. Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu,…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca nu crede ca Florin Cițu ii va demite pe miniștrii formațiunii, daca aceștia nu se vor prezenta la ședința de Guvern de vineri de la ora 16, cand ar trebui sa se adopte proiectul Anghel Saligny. USR PLUS a facut, practic, un pas in […] The…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- Informația ca Florin Cițu a fost inchis 2 zile in SUA, in urma cu 20 de ani, pentru ca a fost prins baut la volan a facut inconjurul internetului inca de la ora 12, premierul avand o reacție o ora mai tarziu, la briefingul ședinței de guvern, la ora 13. Daca ceilalți lideri politici, de […] The post…

- Ludovic Orban reacționeaza la doua zile de la apariția documentului care dezvaluie strategia echipei de comunicare a premierului Florin Cițu. Președintele PNL susține ca cine l-a elaborat trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria. „Daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și mai ales…