USR critică indexarea pensiilor speciale: „Prioritare sunt indemnizațiile sociale sau pensiile mici” Liderii USR critica anunțata indexare a unor pensii speciale, anunțata de ministru de Finanțe, „pentru ca sunt foarte mulți care au ramas cu venituri foarte mici”. O asemenea masura nu va face decat sa adanceasca inechitațile dintre pensionari și crește riscul de a pierde banii din PNRR, susține europarlamentarul USR Dragoș Pislaru. „Problema pensiilor speciale este in primul rand ca ele exista in continuare. Cei care au ramas cu venituri mici sunt cei peste 1 milion de varstnici care primesc indemnizație sociala sau sutele de mii de seniori care au pensie sub 1.200 de lei pe luna. Ei trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

