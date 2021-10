USR critică alocarea unui miliard de lei către comunitățile locale. Motivele invocate Reprezentanții USR nu sunt de acord cu alocarea a peste un miliard de lei catre comunitațile locale, din fondul de urgența al Guvernului, considerand ca este o forma mascata de a-și asigura sprijin pentru instalarea unui guvern minoritar. In același timp, ministere importante, precum cel al Sanatații ori Transporturilor, sunt subfinanțate. „Aseara, in ședința de guvern, premierul demis a alocat un miliard de lei din fondul de rezerva catre primarii PNL și UMDR, dar și catre primarii PSD de la care spera sa obțina ajutor pentru instalarea unui guvern minoritar. Este o noua dovada ca acest om s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

