USR critica acordul semnat de MAI cu Patriarhia: Contravine tuturor prevederilor din ordonantele militare Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis, marti seara, ca implicarea cadrelor Ministerului de Interne in distribuirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte este "inoportuna si imprudenta" si contravine masurilor de distantare sociala.



"Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea pentru respectarea lor este legitima. Pastele a fost si va fi intotdeauna o sarbatoare esentiala pentru un popor majoritar crestin.



Insa implicarea cadrelor Ministerului de Interne intr-un efort national care contravine tuturor recomandarilor oficiale privind… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea pentru respectarea lor este legitima. Pastele a fost si va fi intotdeauna o sarbatoare esentiala pentru un popor majoritar crestin. Insa implicarea cadrelor Ministerului de Interne intr-un efort national…

- USR a transmis, marti seara, ca implicarea cadrelor Ministerului de Interne in distribuirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte este ”inoportuna si imprudenta” si contravine masurilor de distantare sociala.”Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea…

- *Prescura va fi distribuita vineri si sambata; credinciosii vor trece pe declaratie numele bisericii din zona Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste.”Astazi am semnat alaturi de Preafericitul…

- Ministrul Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii”, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune. ”Vom ajuta…

- Ministrul de Interne Marcel Vela prezinta acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Prin acest acord a fost instituita procedura pentru distribuirea Sfintelor Pasti si a Sfintei Lumini de la Ierusalim catre toti credinciosii care doresc…

- Ministrul de Interne Marcel Vela prezinta acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. "Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii", a declarat marti Marcel Vela.