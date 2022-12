Stiri pe aceeasi tema

- Deputații USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe legea securitații cibernetice: „USR nu poate accepta ca Romania sa fie transformata de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o republica a securiștilor” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a publicat un proiect de Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care prevede o perioada de facturare lunara pentru clienti casnici si pentru cei preluati de catre furnizorul de ultima instanta. Conform noului Regulament, in cazul…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarile depuse de USR, AUR si Avocatul Poporului la proiectele de lege din pachetul legilor justitiei, astfel ca acestea merg la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, scrie news.ro. Parlamentarii USR si ai partidului Forta Dreptei au formulat contestatii…

- Polițiștii locali primesc puteri similare cu ale poliției naționale in cazul contravențiilor rutiere. Legea votata de Parlament va avea un impact major in cazul parcarilor ilegale. Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de for decizional, un proiect de lege care le da polițiștilor locali dreptul…

- Legea privind introducerea disciplinei „Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania” intre materiile de studiu la liceu a fost promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989, initiata de deputatul liberal…

- USR și Forța Dreptei au depus, joi, la Curtea Constituționala (CCR) o sesizare de neconstituționalitate privind cele trei legi ale justiției, votate in aceasta saptamana in Senat, camera decizionala, de coaliția PSD-PNL-UDMR. Legea privind organizarea judiciara, Legea privind Statutul judecatorilor…