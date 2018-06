USR contesta la CCR modificarile la Codul penal: Romania devine in mod oficial un stat infractional

Stiri pe aceeasi tema

- USR va contesta la Curtea Constitutionala proiectul de modificare a Codului de procedura penala, a anuntat, joi, presedintele partidului, Dan Barna. "Am vazut satisfactia de pe chipul domnului Nicolicea (Eugen Nicolicea, deputat PSD, membru al Comisiei speciale pentru elaborarea Legilor Justitiei…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, sustine ca ultimele rezultate economice anuntate de INS ar trebui sa ne ingrijoreze, avand in vedere ca acestea ar putea sa ajunga si mai slabe, la urmatoarea revizuire a specialistilor, iar Romania s-ar putea trezi, in cele din urma, in recesiune economica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit doua infractiuni de luare de mita, in perioada exercitarii functiei ministeriale. Spaga din dosarul in care mai e anchetat si Cristian Boureanu…

- Grupul de State impotriva Coruptiei a publicat, miercuri dimineata, raportul privind Justitia din Romania, in care isi exprima serioase ingrijorari asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei, cat si asupra amendamentelor aflate in lucru pentru modificarea legislatiei penale. Astfel, GRECO…

- Coreea de Nord va dezvolta in urmatoarele luni rachete balistice capabile sa atinga teritoriul Marii Britanii, arata datele unui raport publicat, joi, de catre Comisia de Aparare a Camerei Comunelor din Parlamentul britanic. Potrivit raportului, Phenianul va dezvolta "aproape sigur", in urmatoarele…

- Iulia Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial din Rusia in care 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, a fost arestata. "Ancheta a stabilit ca, avand responsabilitatea pentru asigurarea securitatii in caz de incendiu, Bogdanova…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana…

- Consiliul Judetean Ilfov isi muta sediul intr-o cladire din Bucuresti pe care va da 9 milioane de euro. Este vorba despre un bloc cu subsol, parter, opt etaje si etaj retras, avand o suprafata de 7.300 mp, care se afla pe str. Ernest Djuvara nr. 3-5, Sectorul 6, in zona Cotroceni, conform…