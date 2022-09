Stiri pe aceeasi tema

- ”Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2022 au scazut cu 0,7% pe total si cu 0,9% la efectivul matca, fata de 1 iunie 2021”, arata datele INS. Analizand distributia pe regiuni de dezvoltare se constata ca ponderea efectivelor de bovine existente la 1 iunie 2022, fata de aceeasi data a anului 2021…

- Un nou mesaj vine din direcția PSD, prin vocea senatorului Stefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al formațiunii politice, la adresa liberalului Virgil Popescu, ministrul Energiei. „La munca, domnule Virgil Popescu!” – suna indemnul oficialului social-democrat. Oprea susține ca la momentul de fața…

- Cristina Cilibiu, fostul primar din Turceni, este in carți sa fie numita de catre Guvern prefect al județului Gorj. Actuala conducere a Prefecturii Gorj a fost anunțata cu privire la schimbare. Hotararea de guvern privind numirea Cristinei Cilibiu va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Executivului.…

- Procurorul Elena Ioana Balaj Chendereș este propusa pentru preluarea șefiei serviciului teritorial Oradea al DIICOT, potrivit www.bihorjust.ro. Numirea magistratului, in prezent procuror șef al biroului Satu Mare din cadrul DIICOT Oradea, va fi discutata in ședința Secției pentru procurori a CSM de…

- Articolul Fostul prefect de Buzau, George Sava, inca 6 luni la șefia ADS. Ordinul a fost emis de ministrul Petre Daea se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Fostul Prefect al județului Buzau si Secretar General Adjunct al MADR, George Sava, a fost reconfirmat in funcția de director al Agenției…

- Incepand de luni, 1 august, Valentin Olteanu va directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Argeș. Numirea a fost publicata deja in Monitorul Oficial. Valentin Olteanu a mai ocupat aceasta funcție in trecut, fiind apreciat ca unul dintre cei mai buni șefi ai instituției, la nivel național. …

- Funcția de șef al Serviciului Permise și Inmatriculari Suceava este un adevarat cartof fierbinte pe care nimeni nu pare dispus sa il ia in mana. Vacant din noiembrie 2020, dupa ce mai multe persoane de la aceasta instituție au fost puse sub acuzare, parte din ele fiind deja trimise in judecata, ...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, intr-o conferința de presa la Cotroceni, intrebat daca ar renunța la mandatul de șef al statului in cazul in care i s-ar propune sa conduca NATO, ca ar „evalua foarte serios” o asemenea propunere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…