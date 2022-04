Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri trei acte normative extrem de importante pentru activitatea Ministerului Muncii, si anume Strategia Nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022-2027, un program pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice si…

- Guvernul aproba, miercuri, un proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022-2027 si a Planului de actiune pentru perioada 2022-2027, a anuntat Nicolae Ciuca, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Noile masuri pentru reducerea facturilor la energie vor fi prezentate joi. Premierul anunța ca vor proteja populația și a economia Prim-ministrul Nicolae Ciuca a facut astazi o serie de precizari, despre pachetul de masuri pregatit de Guvern, pentru reducerea facturilor la energie. Premierul a declarat…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- Liderii Coaliției de guvernamant s-ar fi pus de acord privind reducerea cu 50% a accizei la carburanți, pe o perioada de 3 luni, potrivit Realitatea Plus . De asemenea, prețurile la furnizor ar putea fi plafonate pentru 6 luni, incepand din luna mai. Masura privind reducerea accizei a venit din partea…

- Liderii partidelor din coalitia de guvernare au ajuns, marti, la un acord de principiu privind reducerea la jumatate a accizei la carburanti, au precizat surse politice. De asemenea, este posibila o prelungire a plafonarii preturilor la energie, pe o perioada de timp. Masurile urmeaza sa fie analizate…

- SURSE: Coaliția a decis reducerea accizei la carburanți. Prețurile enorme la benzina și motorina au dus la scumpiri in lanț Coaliția de guvernare a decis, marți, reducerea accizei la carburant, potrivit unor surse politice. Guvernul incearca scaderea prețului la pompa pentru combustibil, intrucat acesta…

- Coaliția de guvernare are in vedere reducerea TVA-ului si a CAS-ului Foto: gov.ro Coalitia de guvernare are în vedere pentru perioada urmatoare masuri de reducere a TVA si a contributiei angajatilor la asigurarile sociale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, insista de…