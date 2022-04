Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legislativ de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro prin Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate depus de USR a fost respins de parlamentarii PSD-PNL-UDMR din Comisia de sanatate din Senat, a transmis USR, vineri, intr-un comunicat de presa. Fii la curent…

- Proiectul legislativ de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro prin Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate depus de USR a fost respins de parlamentarii PSD-PNL-UDMR din Comisia de sanatate din Senat, dupa ce initial a primit raport favorabil de la Comisia de buget-finante, de…

- Un proiect de lege care prevede alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a fost respins, miercuri, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, cu voturile parlamentarilor PSD, PNL si UDMR, potrivit informatiilor publicate de site-ul G4Media.ro. Proiectul de lege se plimba de mai mult de 6 ani in…

- Potrivit sursei citate, proiectul de lege "se plimba" de mai mult de 6 ani prin Parlament, fiind inițiat in noiembrie 2015 de catre parlamentari PMP și PPDD.Un an mai tarziu, mai exact in iunie 2016, acesta a fost adoptat de Senat și trimis la Camera Deputaților, care este și for decizional. Aici insa…

- Diriginții, antrenorii de performanța, invațatorii, educatoarele sau institutorii sunt doar cateva dintre categoriile care ar putea primi un spor de 10% la salariul de baza. Un proiect de lege in acest sens a trecut deja de Senat și a fost avizat la Comisia de Educație din Camera Deputaților. „Personalul…

- Proiectul privind recalcularea pensiilor dupa o noua formula de calcul al pensiilor, care sa tina cont de toate veniturile brute ale angajatilor, a fost respins miercuri in Comisia de Munca din Senat, astfel incat nu se va tine cont de acordurile globale de pe timpul lui Ceausescu.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca „nu a spus nimeni” ca proiectul certificatului verde COVID nu mai este de actualitate, dar a precizat ca, din punctul lui de vedere, o astfel de lege este „tardiva”, in contextul in care Romania se afla deja in valul 5 COVID, iar…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 18 ianuarie, la Digi24 , ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca ii aparține partea ministrului PSD Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia…