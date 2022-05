Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a declarat, joi seara, la TVR 1, ca Legea offshore a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. ”Am vazut ca astazi a aparut avizul favorabil de la Consiliul Legislativ si am vazut ca este termen pana in 11 mai de depunere de amendamente. Ma astept ca pana la jumatatea lunii mai…

- Nicolae Ciuca ii linisteste pe romani dupa ce Rusia a oprit furnizarea de gaze catre Polonia și Bulgaria. Premierul Nicolae CIuca a afirmat, miercuri seara, ca Romania nu este afectata decizia Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei, iar in acest moment Romania extrage mai mult gaz decat…

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe, a vorbit despre proiectul legii offshore, depus vineri la Parlament, și susține ca, potrivit estimarilor, primele gaze exploatate in Marea Neagra „ar putea ajunge pe țeava” in a doua parte a anului 2022. „Aici vorbim de o producție de circa un miliard…

- Noua lege offshore a fost depusa in Parlament și va fi adoptata in procedura de urgența. Asta inseamna gaze romanești pentru Romania, reducerea dependenței de gazul din Rusia și deblocarea investițiilor in acest sector. Pentru PNL, legea offshore a reprezentat o prioritate, mai ales in contextul geopolitic…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca prin proiectul legii Offshore depus vineri la Parlament sunt aduse o serie de modificari la un act normativ aprobat in 2018 prin care sunt deblocate investitiile, astfel incat sa fie asigurata independenta energetica a tarii noastre si sa fie redusa…

- Astazi, in Parlament, a fost depusa Legea offshore, un proiect menit sa deblocheze investițiile din Marea Neagra și sa reduca dependența de gazul rusesc, oferind Romaniei șansa de a deveni lider regional, iar romanilor acces la gaze mai ieftine, au transmis liderii Coaliției. Exploatarea de la Caragele…