- Schimbari la Evidenta Populatiei. Noi obligatii pentru cei care nu mai locuiesc la adresa de resedinta si pentru cei care iau in gazda Un nou proiect de lege prevede noi schimbari in regimul evidentei populatiei.Persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate…

- Senatoarea USR Anca Dragu a precizat ca masurile propuse de Ordonanta 16 au un impact negativ atat asupra bunastarii romanilor, cat si asupra veniturilor la buget, in conditiile in care actul normativ a dus la pierderea a aproape 100.000 de locuri de munca part-time, conform unui comunicat de presa…

- Ordonanța de urgența privind plafonarea prețului la lemnele de foc și peleți genereaza disensiuni in Coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR. Potrivit surselor Libertatea, PSD a dorit alta forma de compensare pentru populația care se incalzește cu lemne, in vreme ce in PNL au existat voci surprinse de forma…

- Dezbateri pe proiectul privind organizarea judiciara Foto: facebook.com/cameradeputatilor. Comisia parlamentara speciala pe legile justiției reia în aceasta dimineața dezbaterile pe proiectul privind organizarea judiciara. La dezbaterile de ieri au fost respinse toate amendamentele depuse…

- Elveția propune pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care incalca noile reguli de utilizare a gazelor, care prevad o temperatura de numai 19 grade Celsius in locuința și o temperatura a apei calde de maximum 60 de grade.

- Guvernul va adopta proiectul legislativ care prevede acordarea unor sume de la bugetul de stat pentru decontarea operațiilor in vitro pentru cupluri infertile, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. Gabriela Firea a precizat ca proiectul derulat de ministerul pe care il conduce, impreuna cu ministerul…

- Poșta Romana pregatește o adevarata revoluție a codurilor poștale. Astfel, codurile poștale clasice, pe criteriul geografic, vor fi inlocuite de coduri poștale unice digitalizate. Anunțul a fost facut de Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, intr-un interviu la Radio…

- In cadrul ședinței plenare de astazi, Legislativul a aprobat, in cea de-a doua lectura, proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la antreprenoriat și intreprinderi, care prevede instituirea mecanismului de monopol fiscal. Statutul de monopol fiscal va oferi intreprinderilor sau grupurilor…