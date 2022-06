USR: Coaliţia PSD-PNL refuză urgentarea adoptării proiectului care ar determina scăderea preţurilor la carburanţi „PSD si PNL au respins solicitarea USR desi proiectul i-ar ajuta pe romani sa faca fata scumpirii preturilor la carburanti prin reducerea TVA de la 19% la 5%. Statul este principalul beneficiar de pe urma acestor cresteri de preturi. In primele 5 luni ale anului, statul a incasat in plus din TVA aproximativ 1,4 miliarde de lei! Cu toate acestea, auzim scuze peste scuze de la Guvern, cum ca aceasta masura ar avea impact bugetar. Adica, pana acum au incasat bani in plus pe spatele romanilor si tot ei se plang ca ar exista impact bugetar. Tocmai cele 1,4 miliarde de lei ar putea sa le foloseasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

