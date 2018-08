Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania solicita PSD sa o demita "de urgenta" pe Viorica Dancila, precizand ca scrisoarea pe care aceasta a transmis-o liderilor europeni are un continut " revoltator si periculos". "Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul este o rusine pentru Romania.…

- "Astept de un an si jumatate sa se auda adevarata majoritate. Am o veste: chiar in aceste clipe, niste persoane - Kovesi, Iohannis, Coldea, Maior si toti securisii lor s-au inchis intr-o sufragerie. Vad ce facem noi aici si le e frica. Intr-o tara libera, nu poporului trebuie sa ii fie frica, tortionarilor…